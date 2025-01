Lapresse.it - Papa: “Basta colpire scuole e ospedali, guerra è sempre una sconfitta”

“Faccio appello alla comunità internazionale affinché agisca con fermezza per il rispetto del diritto umanitario:civili,luoghi di lavoro. Non dimentichiamo che launa“. Lo ha dettoFrancesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. “Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina, Palestina, Israele, Siria, Myanmar”, ha affermato Bergoglio.: “In un tempo come il nostro c’è bisogno di pace e speranza”“In un tempo come il nostro, c’è tanto bisogno di luce, di speranza e di pace, dove gli uomini a volte creano situazioni così complicate, che sembra impossibile uscirne. Di fronte a queste, e a tante altre sfide, Dio non si ferma mai: trova mille modi per arrivare a tutti e a ciascuno di noi, là dove ci troviamo, senza calcoli e senza condizioni, aprendo anche nelle notti più oscure dell’umanità finestre di luce che il buio non può coprire”, ha affermato il Pontefice.