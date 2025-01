Unlimitednews.it - Nba, Jokic trascina Denver mentre si ferma Memphis

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – AvantiNuggets dopo un tempo supplementare su San Antonio Spurs con il punteggio di122 a 111 nella notte Nba. La rivincita dia Ovest porta la firma di Nikolache chiude con 46 punti, 10 assist e 9 rimbalzi ed è il protagonista dell’overtime. Agli Spurs non basta Victor Wembanyama con i suoi 20 punti e 23 rimbalzi.approfitta delo stop deiGrizzlies in casa deiGolden State Warriors (121-113): i padroni di casa vincono anche semza Steph Curry mandando 6 giocatori in doppia cifra, con il miglior score di Andrew Wiggins (24 punti). Per23 punti e 9 rimbalzi da Jaren Jackson Jr. e 22 con 10 assist da Desmond Bane.Un ottimo primo quarto consente ai Philadelphia 76ers di mettere al sicuro il successo a domicilio con i Brooklyn Nets (129-94).