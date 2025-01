Lanazione.it - Muore a 75 anni a spasso col cagnolino. Soccorsa da passante

Si è sentita male a due passi da casa, mentre si trovava acon il. Il malore avvenuto ieri mattina in strada, non ha lasciato scampo a Maria Rita Panighini, residente in via Cherubini a Empoli, la stessa dove intorno alle 10.30 di ieri ha perso la vita. Tra i primi a notare la 75enne accasciata a terra, un medico di passaggio che stava transitando in auto coi familiari. L’uomo si è precipitato per dare i primi soccorsi, praticare il massaggio cardiaco ed allertare il 112, ma quando alla Pubblica Assistenza di Limite sull’Arno è arrivata la segnalazione del codice rosso, non c’era già più niente da fare. Raggiunta via Cherubini in sette minuti appena, i soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione con l’ausilio del dae ma non hanno potuto che constatare il decesso della signora.