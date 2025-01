Ilfattoquotidiano.it - Messi snobba Biden: il presidente Usa lo premia con la Medal of Freedom, ma lui non partecipa alla cerimonia

Lionel, leggenda del calcio mondiale e attuale capitano dell’Inter Miami, ha ricevuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti civili degli Stati Uniti, laof. Il premio, conferito dalJoe, celebra personalità che hanno offerto contributi esemplarisocietà in ambiti quali prosperità, pace e valori umanitari. Tuttavia, il campione argentino non hatodizioneCasa Bianca, lasciando spazio a interpretazioni e polemiche.La motivazione dellaofperva oltre il campo da gioco: attraverso la LeoFoundation, l’argentino sostiene da tempo programmi di assistenza sanitaria e istruzione per i bambini di tutto il mondo. Inoltre, è noto il suo impegno come ambasciatore Unicef.è diventato il primo calciatore maschio e il primo argentino a ricevere laof