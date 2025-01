Oasport.it - LIVE Novara-Milano 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ROMA DIDALLE 16.00SET21.24si rimette immediatamente in carreggiata dopo essersi fatta sfuggire il primo set. Bravissime le ragazze di coach Bernardi nell’approcciare al meglio il parziale, permettendosi così di costruire un buon margine poi divenuto incolmabile per unaaddormentata e poco lucida in alcune scelte.25-14 Ishikawa mette fine al secondo set con una strepitosa diagonale, si torna in parità.1-1!24-14 Vincente l’attacco di Daalderop da posto 4.24-13 Mani out di Alsmeier, set point.23-13 Passa il primo tempo di Kurtagic.23-12 Diagonale vincente di Alsmeier.22-12 Tolok pesta la linea dei tre metri, continua a recuperare un po’ di terreno