L'Epifania musicale di Fiamma Velo: "Accompagno il volo della Befana"

È uscito per, e non a caso, l’Eppianista novatese. L’artista ha lasciato l’anno 2024 con gli eventi Piano Milano City e Piano Napoli City, a febbraio il prossimo concerto lo terrà a Londra. I quattro nuovi brani sono stati pubblicati venerdì, insieme al video ufficiale del tema principale. "Ho scelto il tema di una festa tra il sacro e il profano, dopo una riflessione di due anni fa nella notte appunto tra il 5 e il 6 gennaio, un pensiero su quale musica accompagnerebbe la miticadurante le sua notte di consegna doni e carbone. Da qui una serie di prove e alla fine le melodie a cui ho associato le mie riflessioni", spiega la pianista. Il brano principale è un insieme di strumenti tra cui oltre al pianoforte spiccano archi e percussioni. Ne “I dolci“ si alternano invece sonorità di soli strumenti giocattolo come toy piano, melodica, xilofono e kalimba.