Ilrestodelcarlino.it - L’area Alberti ai raggi x. Viaggio in un’oasi felice ma con due pecche: il traffico e i furti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra le poche ‘ombre’ del quartierec’è prima di tutto la sicurezza stradale, con a seguire quella dei. Commercianti e residenti ricordano almeno tre vittime e tanti feriti nei numerosi incidenti in viale, strada ad altoconsiderata il troncone centrale della circonvallazione intermedia di Ravenna sud. Così come i numerosi furtarelli, anche a ripetizione in diversi negozi e nelle case. Una situazione che diventa particolarmente ‘incandescente’ nel mese di dicembre, quando circolano più soldi, merci e persone. Per lo più inascoltate, finora, le richieste di commercianti e residenti. "Parecchi anni fa avevamo provato a chiedere l’installazione di un semaforo – ricorda Antonella Castellucci, referente del quartiere e titolare di Girogirotondo – ma l’allora assessore Martina Monti ci rispose che costava troppo e avrebbe rallentato eccessivamente il