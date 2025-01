Lanazione.it - La notte della Befana, dalla Toscana al mondo: le usanze più singolari

Firenze, 5 gennaio 2025 – Questala simpatica vecchina riempirà, secondo tradizione, le calze dei bambini con doni e dolce carbone. Sono tante le celebrazioni per l’Epifania. A Firenze, Le origini di questa festività risalgono al XV secolo quando si era soliti organizzare una vivace rappresentazione intitolata Festa dei Magi, che culminava con la “cavalcata” di tre diversi cortei che, una volta riunitisi al Battistero di San Giovanni, proseguivano fino in piazza San Marco. L’evento era molto legato alla famiglia Medici che lo aveva voluto e organizzato per decenni. A cavallo del XVI secolo, dopo la loro cacciata, questa tradizione perse di forza e si estinse, per ritrovare nuova linfa nella seconda metà degli anni '90 del secolo scorso. Numerose sono le tradizioni nelvolte a celebrare la fine del periodo festivo e il ritorno alla vita quotidiana.