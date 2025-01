Ilfattoquotidiano.it - La miglior calza della Befana? Evitate caramelle e snack confezionati, meglio i prodotti fatti e cucinati in casa e occhio all’impatto ambientale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La notte tra il 5 e il 6 gennaio, per generazioni di bambini, ha il sapore di un’attesa magica: la. È un rituale che evoca il calore del risveglio e la frenesia di correre a prendere laappesa, piena di dolcetti. Ma, insieme all’attesa di questo momento, sorgono per gli adulti alcune riflessioni: quali attenzioni dobbiamo riservare a ciò che mettiamo in quella? E come possiamo rendere questa tradizione non solo speciale, ma anche più consapevole?Oggi, nell’epocasovrabbondanza e del consumo sfrenato, è facile lasciarsi tentare dalla comodità di riempire laconindustriali, acquistati magari in fretta senza prestare attenzione alle etichette e alla provenienza. Cioccolatini dai colori sgargianti,avvolte in involucri scintillanti, giochi di plastica usa e getta.