Lanazione.it - La Lega ribadisce la necessità di chiudere la discarica. Baldini: "Farò una nuova interrogazione in Regione"

Il fronte comune dei sindaci di Pietrasanta, Forte dei Marmi e Montignoso, decisi a fare bonificare Cava Fornace, raccoglie il plauso della, che torna alla carica con il consigliere regionale Massimiliano. "Mi associo alle dichiarazioni dei sindaci – scrive – tant’è che riproporrò in consiglio regionale l’, a cui non mi è stata mai data risposta, che avevo già protocollato il 13 maggio dopo il crollo di una parte dell’argine all’interno dellae l’ipotesi di sversamento di liquidi in zone esterne. Nel documento avevo evidenziato che lain questi casi può provvedere alla chiusura dellacon un protocollo di bonifica e gestione post-chiusura, così come chiesto da tante associazioni. Fino ad oggi invece si è perso molto tempo e non c’è chiarezza: l’esposto dei comitati alle procure di Lucca e Massa Carrara non mi meraviglia".