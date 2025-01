Ilrestodelcarlino.it - La comicità di Claudio Sciara sbarca all’Hemingway Cafè

E’, noto artista romano di origini jesine, a concludere la prima tranche della rassegna ‘Hemingway Theatre Winter’. Questa sera (ore 20) l’Hemingwaydi Jesi, in piazza Spontini, ospita lo spettacolo di questo talentuoso comico e grande intrattenitore, capace di vincere alcuni dei più importanti festival umoristici italiani, come il Premio Alberto Sordi di Faenza, il Premio Charlot di Salerno e il Festival di Martina Franca e Grottammare.ha partecipato a diverse trasmissioni televisive nazionali, come ‘Eccezionale Veramente’ su La7, ‘I Soliti Ignoti’ su Rai Uno e ‘Italia ‘s Got Talent’ su La8. E’ anche nel cast di ‘Mad in Italy’ su Rai 2. Il suo show è costituito da monologhi esilaranti e freddure, in cuinarra aneddoti di vita vissuta in chiave comica. "Il mio spettacolo è il racconto di trenta anni passati tra tutto ciò che amo: famiglia, lavoro e hobby – ha dichiarato l’artista – Non è mancata la musica, mio primo amore, che come tutti i primi amori non si dimentica.