Export, un anno da record per la pasta italiana nel mondo

Il 2024 potrebbe essere l’migliore di sempre per l’di: nei primi nove mesi dell’le vendite estere sono cresciute del 10 per cento in termini di volumi, secondo i dati resi noti dall’Istat e aggiornati a tutto settembre. Oltre confine sono andati quasi 1,9 milioni di tonnellate diche hportato in cassa un assegno di 3,1 miliardi di euro, in crescita del 5,4 per cento. Numeri che certificano la capacità del settore di adattamento agli sviluppi del commercio globale e di intercettare nuove aree di consumo soprattutto in Asia e Sud America. Se la crescita dovesse proseguire a questo ritmo è prevedibile a fineil conseguimento di un doppio, con i target di 4,2 miliardi di fatturato (dai 4 miliardi del 2023) e di 2 milioni e mezzo di tonnellate.