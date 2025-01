Ilrestodelcarlino.it - Due branchi di lupi fotografati nella spiaggia alla Foce del Bevano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 5 gennaio 2025 –di mare: le fototrappole collocate nelle spiaggedelparte meridionale del parco del Delta del Po,porzione sud del territorio del comune di Ravenna presso la pineta di Classe, documentano ormai la presenza sempre più frequente deilungo il litorale, in un esempio di colonizzazione di un habitat che fino a qualche anno fa era limitato, in Italia,sola costa maremmana. “Recentemente abbiamo documentato la frequentazione notturna sempre più assidua delle spiagge da parte di ben duedi– spiega Massimiliano Costa, direttore del Parco regionale del Delta del Po –. Abbiamo capito trattarsi di duedifferenti perché, nonostante isiano tutti fenotipicamente perfetti – non ci sono cioè esemplari ibridi morfologicamente inconfondibili – in uno dei dueè presente un lupo che zoppica per una passata ferita, mentre nell’altro è assente”.