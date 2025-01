Thesocialpost.it - Cosimo Crisci muore travolto da un’auto davanti alla moglie

Leggi su Thesocialpost.it

Villasanta (Monza) – Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di, 78 anni, originario di Roscigno (Salerno), investito danella mattinata di sabato 4 gennaio. La, Margherita Lista, nota come Rita, 71 anni, è ricoverata in condizioni critiche.Leggi anche: Schianto tra auto e bici, un morto: dramma in centro a MilanoLa dinamica dell’incidenteLa coppia stava attraversando la strada nei pressi di un centro commerciale, a circa 650 metri dloro abitazione, quando è stata travolta da una Nissan Micra guidata da un giovane automobilista. L’impatto è stato fatale per, mentre laè stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni restano gravi, con prognosi riservata.Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.