Cos' è e come si fa il roscón de reyes la ciambella dell' Epifania spagnola che nasconde una sorpresa all' interno

In Italia c’è la Befana, ma anche in Spagna l’è molto sentita. A cominciare dalla sera del 5 gennaio dove, in ogni paese, c’è una sfilata con i carri e i Re Magi che regalano dolci e caramelle ai bambini. Alla fine, passa un camion pieno zeppo di regali e ci sono anche persone vestite di nero che si arrampicano sulle case per consegnare i doni. Una festa che continua tutta la notte e che ha un sapore nitido, quello delde, il dolce a forma didall'impasto piuttosto duro a base di uova, farina, latte, olio e lievito. Da gustare con una bella cioccolata calda.de, il dolce che fa diventare re per un giornoAll'del dolce viene inserita una figuretta che rappresenta un re, in genere una statuina, e una fava, propriosi fa con l’ormai popolarissima galette des rois francese.