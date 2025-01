Ilfattoquotidiano.it - “Cortina invasa da coatti. Donne coi labbroni rifatti, ma anche le escort dell’Est che sembrano la figlia un po’ mig**ta di Babbo Natale”: lo sfogo di Roberto Parodi

Il motociclista e scrittore, noto sui social per prendere in giro alcuni costumi e inclinazioni della società moderna, si trova in vacanza a. Apriti cielo. Su Il Corriere della Sera ha tracciato un ritratto di quanto ha visto e sta vedendo in queste ore: “resta uno dei luoghi più eleganti e di classe dell’arco alpino ma non posso esimermi dal notare alcune tipologie piuttosto bizzarre. Partiamo dalle coatte italiane: piccolotte e rotondette. Sono arrivate da Ladispoli su una Dacia Sandero stracarica, con due metri cubi di valigie con outfit per ogni evenienza, sono venute aper colpa dei video di TikTok e delle canzoni del Pagante”.Look decisamente bocciato: “Pelliccione nero palesemente comprato su Shein, capello mesciato, due dita di trucco,appena revisionati dal chirurgo amico della cugina, unghie da tre centimetri smaltate fuxia fatte dalla cinese sotto casa, leggings aderenti neri lucidi, in testa semi colbacco di pelliccia sintetica, ma quello solo con la fascia per risparmiare, stivaletti da città con suola di cuoio scivolosissimi e camminano una attaccata all’altra tenendosi una all’altra e barcollando per non cadere e ridacchiando scompostamente.