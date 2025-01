Formiche.net - Caso Cecilia Sala, guai a distorcere fatti e regole. L’opinione di Cazzola

Leggi su Formiche.net

Rende onore a lei e al Paese la determinazione con cui Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha intrapreso la missione in Florida per sciogliere vis à vis con Donald Trump uno dei nodi che consentano di liberare la giornalistadalla condizione di sofferenza a cui è sottoposta, seppur il padrone di casa, in quanto soltanto presidente eletto, non può occuparsi di dossier specifici sino all’insediamento (il 20 gennaio prossimo).Lo scopo dell’incontro è evidente: quello di ribadire che un eventuale rilascio dell’ingegnere svizzero-iraniano Mohammad Abedini, arrestato in Italia su mandato internazionale statunitense, corrisponde a undi forza maggiore e non intende mettere sullo stesso piano l’azione giudiziaria adottata dalle autorità di uno Stato di diritto con l’arbitrio di un sequestro di persona senza alcuna giustificazione plausibile.