Biglietti Lotteria Italia 2025, boom di vendite in Lombardia. E Milano sogna un’altra super vincita

, 5 gennaio– Il conto alla rovescia è partito: il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, su Rai1, in una puntata speciale di ‘Affari Tuoi’, condotta da Stefano De Martino, saranno estratti ivincenti della. Quest’anno si è registrato un vero e propriodi acquisti, in particolare nelle stazioni ferroviarie, crocevia di passaggio, punto d’incontro e di snodo per tutta l’. E non manca chi, appena sbarcato o in attesa di prendere il treno, si è fermato per tentare la fortuna. “Ho terminato isabato 28 dicembre” ha rivelato ad Agipronews un rivenditore vicino la Stazione Cadorna, “Ho aumentato ledi circa il 10%” ha detto un altro tabaccaio nei pressi della Stazione Porta Venezia. Il tutto è confermato dai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane, che parlano di 1,4 milioni divenduti in, per una crescita del 41% rispetto allo scorso anno.