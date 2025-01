Oasport.it - Basket, Trento cade in casa contro Cremona in Serie A. Vittorie convincenti per Milano, Venezia e Virtus Bologna

Va in archivio anche la quattordicesima giornata dellaA di2024-2025, con il programma completato da pochi minuti: andiamo a riepilogare quindi brevemente quanto accaduto sui parquet del Bel Paese, ad un solo turno al termine dal girone di andata che andrà a definire le otto squadre qualificate alla Final Eight di Coppa Italia.ESTRA PISTOIA-EA7 EMPORIO ARMANI82-115L’Olimpianon concede scampo all’Estra Pistoia e vince nettamente in Toscana col punteggio di 82-115. I campioni d’Italia impongono il proprio ritmo fin dalle prime battute (19-27), ritrovandosi poi a +8 all’intervallo lungo (44-52). Nella ripresa i meneghini aumentano notevolmente i giri del proprio motore, aggiornando costantemente il massimo vantaggio (+25) e chiudendo sul +22 dopo 30’ di gioco (65-87).