Attenzione alle truffe | Incontri e progetti anziani da proteggere

Nel 2024 sono stati 5.577 reati registrati dalla Questura nella provincia di Ascoli. I controlli sono aumentati del 2,27%, coinvolgendo 35.281 persone e 17.247 veicoli, mentre le denunce sono cresciute dell’11,46%, raggiungendo quota 349. Sono state arrestate 66 persone. Le misure preventive includono 24 avvisi orali, 68 rimpatri con foglio di via obbligatorio, 3 proposte di sorveglianza speciale, 32 ammonimenti e 60 Daspo urbani. Nella lotta alla droga, sono stati sequestrati oltre 915 grammi di eroina, 217 grammi di cocaina e 15,9 kg di hashish. Inoltre, si segnalano 15 accompagnamenti, 196 respingimenti di soggiorno e 32 allontanamenti di cittadini comunitari, oltre a 34 revoche o sospensioni di licenze per porto d’armi. Le attività di ordine pubblico hanno registrato un incremento del 30,55% nelle ordinanze emanate, con 264 relative a manifestazioni sportive e 834 per altri eventi.