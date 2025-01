Lanazione.it - Alluvione, 14 mesi dopo. Voglia di verità, ma l’inchiesta è top secret

Prato, 5 gennaio 2025 – Mentre le strade continuano a riempirsi di acqua e pozzanghere e i tombini a intasarsi appena piove un po’ più del dovuto, i cittadini si chiedono se il disastro avvenuto nella notte fra il 2 e il 3 novembre 2023 poteva essere evitato. Domanda da un milione di dollari. L’allarme poteva essere dato con più tempestività? Il territorio poteva essere curato e mantenuto in modo differente? Si potevano eseguire interventi agli argini dei fiumi in modo da contenere la furia dell’acqua causata da una pioggia ritenuta, giustamente, “eccezionale”? E soprattutto si potevano evitare i morti e la devastazione in case, aziende, campi, strade, ospedale? Sono passati 14dall’che ha sconvolto Prato e la sua provincia ma le risposte non sono ancora arrivate e i responsabili non sono stati individuati, almeno per il momento.