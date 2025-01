Ilrestodelcarlino.it - Al San Prospero rivivono le avventure della jungla

Al teatro San, in via Guidelli, domani alle 17 va in scena "Mowgli.nella giungla", uno spettacolo di Manuela Mellini. Dopo il fortunato debutto dell’1 dicembre scorso, sono arrivate richieste di una replica di questo spettacolo, proposto in occasione dell’Epifania. "Mowgli.nella giungla" è la rivisitazione musicale dei due libri di racconti "Il libroGiungla" e "Il secondo libroGiungla" di Rudyard Kipling. Protagonisti sono Francesca Chierici, Libera D’Antuono, Carmen Capuano, Giulia Bottazzi, Franco Bonilauri, Nadia Lapomarda, Elvira Anna Noviello, Fatima Keita, Alessandro Taddia, Lucia Chierici, Valerio Trillicoso, con la regia di Manuela Mellini, costumi di Federica Bianchi, musica dal vivo di Alessandro Taddia. E’ una versione più fanciullesca dell’opera, dove Mowgli – qui in versione femminile – diventata adolescente, portato dalla sua famiglia d’origine per evitare le iremalvagia tigre Shere Khan.