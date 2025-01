Quotidiano.net - Adichie, de Kerangal, Reza: un 2025 da big

Maylis de, l’autrice del bestseller internazionale Riparare i viventi, con il nuovo romanzo Giorno di risacca (Feltrinelli) che si svolge in ventiquattro ore nelle quali un’indagine poliziesca diventa una ricerca interiore. Chimamandae L’inventario dei sogni (Einaudi) con cui torna al romanzo e ai temi che l’hanno resa un’autrice di culto, il femminismo e il razzismo. La commedia piena di empatia e senso dell’umorismo, Abitiamo tutti qui (Mondadori) di Jojo Moyes e per la prima volta in Italia la Passeggiata sull’Himalaya (Adelphi) di Jamaica Kincaid. Sono tante le voci di grandi scrittrici che arrivano in libreria nei primi mesi dele bisognerà aspettare aprile per l’atteso nuovo romanzo di YasminaLa vita normale (Adelphi). Per la prima volta sono raccolte in un unico volume sei indagini di Petra Delicado in Una poco di buono (Sellerio) di Alicia Gimenéz-Bartlett.