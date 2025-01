Volley A1 femminile, c’è Perugia sulla strada della Savino del Bene

Leggi su Corrieretoscano.it

SCANDICCI – C’èdelnell’anticipo del 4 gennaio del campionato di A1 di pallavolo maschile. A poco meno di una settimana dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro ilBergamo che ha permesso alla squadra di coach Marco Gaspari di staccare il pass per la final four di Coppa Italia, Herbots e compagne sono ora pronte ad affrontare un nuovo turno di serie A1.La sfida di sabato, la prima del 2025, corrisponde alla diciottesima giornata di campionato, occasione nella quale laDelsarà protagonista in trasferta al Pala Barton dicontro la Bartoccini Mc-Restauri.Si tratta di uno scontro importante per laDel, intenzionata ad iniziare al meglio un intenso mese di gennaio in cui sono previste ben sette gare tra serie A1 e Champions League.