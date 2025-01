Pronosticipremium.com - Roma Primavera-Verona, Falsini: “Sono temibili in attacco, servirà attenzione”

Domani, domenica 5 gennaio, laaffronterà l’Hellasnella diciottesima giornata del campionato1, nel match in programma alle ore 11:00 al Tre Fontane. La squadra guidata da Gianlucadovrà confermare il proprio stato di forma: i giallorossi hanno collezionato ben sette vittorie consecutive e occupano la vetta della classifica con 36 punti, con due lunghezze di vantaggio dal Sassuolo.: “Avevamo bisogno di riposo mentale”Alla vigilia della sfida,ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club: “La squadra aveva bisogno di un po’ di riposo, non tanto fisico quanto mentale.stati quattro mesi tanto belli quanto intensi. Abbiamo recuperato quasi tutti, chiaramente Tumminelli sarà out fino a fine stazione e qualche ragazzo non è ancora al 100%, però è sulla strada del recupero.