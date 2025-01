Sport.quotidiano.net - Renate a Salò per il capolavoro. In palio un terzo posto da applausi

Il 2025 delpotrebbe aprirsi col botto. Sì, perché stasera alle 17.30 in riva al lago di Garda, a, contro la Feralpi inc’è subito unsul podio del girone A di Serie C. Se le pantere nerazzurre dovessero bissare il successo dell’andata e l’Atalanta Under 23 (in campo alla stessa ora) non dovesse vincere col Novara, all’ora di cena alsolitario, alle spalle delle imprendibili Padova e Vicenza, ci sarebbe proprio ilche si consacrerebbe come la prima delle non extraterrestri. Chiaro, tra il descrivere un’ipotesi del genere e poi che si avveri ci sono in mezzo mille incognite a partire dalla pausa per le festività che di solito influisce un po’ sullo stato di forma. Ottimale quello delche ha chiuso il girone di andata e aperto il ritorno in forte crescendo con tre vittorie di fila, quattro nelle ultime cinque e tutte per 1-0.