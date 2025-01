Ilrestodelcarlino.it - Nuova guida Al Castlein:. Alex al posto di Mario

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Novità al vertice dell’associazione Aldi Castelnovo Sotto, gruppo che ogni anno organizza lo storico carnevale in paese, con grandi carri e mascherate che coinvolgono centinaia di persone in costume, oltre a eventi culturali e storici. Per "raggiunti limiti di età" c’è stato un cambio alla presidenza, con lo storico coordinatore,Mattioli, che ha passato il testimone adCavandoli, impegnato da tempo nel gruppo Castelsport e che ora guiderà l’associazione carnevalesca, che si impegna pure per la tradizione, la storia e la cultura del territorio. "Ho iniziato a fare il presidente 40 anni fa – confida Mattioli – ed è arrivato il momento di lasciare spazio ai più giovani. Continuerò a dare una mano al carnevale, ma è giusto che ci sia un nuovo presidente". Per quest’anno le sfilate sono previste nelle domeniche dal 16 febbraio al 9 marzo, con i vari carri su temi di attualità e fantasia.