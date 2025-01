Thesocialpost.it - New Orleans, spunta il video agghiacciante del camion sulla folla

Tragedia di Capodanno a New: Le Immagini del Pick-Up e l’Indagine sull’AttentatoNuovi sviluppi emergono sull’attentato terroristico avvenuto a Newdurante i festeggiamenti di Capodanno. Le immagini di una telecamera di sorveglianza in Bourbon Street mostrano il pick-up bianco, guidato da Shamsud Din Jabbar, lanciarsi a tutta velocità contro la. Grazie a una nuova angolazione, ilrivela come alcune persone siano riuscite a evitare l’auto in corsa, salvandosi miracolosamente.Il Bilancio: 14 Morti e 30 FeritiIl bilancio delle vittime è drammaticamente salito a 14, tra cui lo stesso attentatore, morto in uno scontro a fuoco con la polizia. Trenta persone risultano ferite, alcune in condizioni gravi. L’attacco, descritto dalle autorità locali come una vera e propria “carneficina”, ha scosso profondamente la città e l’intero Paese.