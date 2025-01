Terzotemponapoli.com - Napoli, il pensiero speciale per questa vittoria. E Varriale…

Ladela Firenze: di seguito le dichiarazioni che Cristian Stellini, allenatore in seconda della squadra partenopea, ha rilasciato a Dazn. “Segno importante che dimostra che i ragazzi stanno lavorando forte e molto bene, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, 44 punti in 19 gare, non era immaginabile ad inizio anno, facciamo i complimenti ai nostri ragazzi perchè stanno crescendo e dobbiamo continuare in questo modo”.Ilper il piccolo Daniele “Siamo molto felici dellama abbiamo ricevuto un brutto colpo e il mister si scusa, abbiamo perso una persona a noi molto cara, molto vicina a tutto il, un bambino che ci ha lasciato questo pomeriggio, che era malato, abbiamo cercato di regalargli momenti di gioia, lui ci ha donato tanta forza ed energia, il mister non se l’è sentita di venire in sala stampa, il nostrova a lui, alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono per malattie gravi da cui non si riesce ad uscire, il messaggio è per loro.