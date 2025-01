Moncalieri ex sciatrice olimpica di 84 anni spara al vicino di casa | è gravissimo

Leggi su Dayitalianews.com

L’84enne Vera Schenone, ex, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto illegale di armi o strumenti pericolosi. Latoria è avvenuta ieri pomeriggio (3 gennaio) a, in provincia di Torino, dove, al culmine di una lite, la donna avrebbe esploso dei colpi di pistola contro ildi, un uomo di 53, ferendolo all’addome e al braccio. La pistola utilizzata apparteneva legalmente al marito della donna, un uomo di 90.I fattiDa i primi accertamenti dei carabinieri la lite sarebbe avvenuta per futili motivi.La vittima, soccorsa sul luogo dell’incidente, è stata trasportata in ospedale a Torino in codice rosso, dove rimane ricoverata con prognosi riservata. L’anziana, invece, è stata trasferita nel reparto di psichiatria dello stesso ospedale per accertamenti sanitari, in attesa degli arresti domiciliari.