Mistermovie.it - Mister Movie | Le 5 migliori serie tv coreani da guardare su Netflix questo inverno

Leggi su Mistermovie.it

Negli ultimi anni, i drama, noti come K-drama, hanno affermato la loro popolarità a livello globale grazie alla piattaforma, che ha reso questi contenuti accessibili a milioni di spettatori.I K-drama conquistano il mondo: cinque titoli imperdibili per iniziare il nuovo annoOltre l’80% degli abbonatiguarda produzioni coreane, e spesso almeno la metà della top 10 mondiale dei programmi non in lingua inglese è occupata da K-drama. Se sei un appassionato di lunga data o un curioso alle prime armi, ecco cinqueche ti accompagneranno nel nuovo anno.Felicità: Un thriller zombie con un tocco umanoCon 12 episodi, Felicità è un thriller zombie che si distingue per il suo approccio unico. Protagonisti Han Hyo-joo e Park Hyung-sik, la trama segue Sae-bom, un membro di una squadra d’élite della polizia, e Yi-hyun, un detective con cui Sae-bom stringe un matrimonio di convenienza per ottenere un appartamento di lusso.