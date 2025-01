Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Conceicao la scossa? E’ ben altro. E il derby…”

Juventus-1-2, i rossoneri rimontano dopo un brutto primo tempo e si regalano la possibilità di alzare il trofeo lunedì sera. Non sarà facile visto che ci sarà il derby contro l'Inter. Nel post partita, tante le analisi e le reazioni sulla gara. Franco, giornalista che spesso parla del mondo, ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' parlando anche dellache ha dato Sergio. Ecco le sue parole. "La chiameranno ladi Sergio. E invece è ben. Il, come rianimato all’improvviso da un guizzo di Pulisic (anticipa in area su una palla vagante Locatelli e si procura il rigore poi trasformato), riesce addirittura a passare davanti con un contropiede di Musah e successivo cross, deviato da Gatti che trova Di Gregorio fuori dalla porta sguarnita.