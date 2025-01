Notizie.com - Meteo, weekend col sole ma maltempo all’Epifania. L’esperto: “I segni del cambiamento climatico”

Leggi su Notizie.com

Ildelci parla di tempo ancoraggiato con temperature sopra la media, ma durante l’Epifania dovrebbe tornare il.Una situazione che mostra, ancora una volta, idelin grado di far salire le temperature oltre il limite delle medie stagionali.ma Epifania di(Notizie.com)Si parte oggi con un cielo che vive ancora gli strascichi dell’arrivo della prima perturbazione del 2025 ieri sera e che andrà avanti ancora per tutto il. Ilrologo Mattia Gussoni de Il.it ha parlato a Notizie.com specificando: “Ieri era in transito la prima perturbazione del 2025 che interessava in particolar modo le regioni del centro sud”. Serata dunque con temperature fredde e precipitazioni un po’ generalizzate.La pioggia sarà ancora protagonista dunque durante la giornata di oggi, 4 gennaio 2025, come specifica: “In queste ore vivremo le ultime piogge dovute alla perturbazione di ieri, ma solamente sulle estreme regioni meridionali come Campania, Calabria e localmente sulla Sicilia.