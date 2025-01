Lanazione.it - Medicina nucleare cresce. Macchinari all’avanguardia

Importanti innovazioni tecnologiche per ladi Careggi. Un percorso avviato nel 2022, con la messa in funzione della nuova Pet/Ct digitale con sei anelli di detezione, e completato ieri con l’inaugurazione di due Spect/Ct finanziate con i fondi del Pnrr. Complessivamente l’investimento è stato di 5,8 milioni per l’installazione, abbinato ad altri 1,2 da Pnrr per l’acquisto dei. Il sistema Pet/Tc installato a Careggi è uno tra i primi in Italia e il secondo in Europa a presentare la tecnologia a sei anelli di detezione, che allarga al massimo il campo di vista della macchina per indagini diagnostiche più rapide. Il sistema consente di raggiungere eccellenti risultati clinici riducendo sia il dosaggio che il tempo di scansione e accelerando la ricerca delle lesioni.