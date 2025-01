Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: manche all’attacco per Ghisalberti, attesa per Goggia

LA CRONACA DELLA PRIMAFEDERICA BRIGNONE CADEFEDERICA BRIGNONE CRITICA DURAMENTE IL CALENDARIOSOFIA: "NON MI ACCONTENTO"12.38 SECONDA!! La tedesca chiude ad un centesimo darecuperando 35 centesimi nell'ultimo settore.12.37 Partita Emma Aicher (-0.28).12.37 Terza posizione per Melesi ad 84 centesimi dache ha già guadagnato 4 posizioni.12.36 Dopo metà gara Melesi ha un ritaro di 22 centesimi. L'azzurra ha frenato molto prima del dosso e potrebbe avere poca velocità sul muro.12.36 Partita Roberta Melesi (-0.25).12.36 Hensien chiude a 62 centesimi da, che perde molto nel finale.12.35 Dopo metà gara Hensien ha un ritardo di 35 centesimi. l'americana si è fatta portare un po' larga dal dosso perdendo velocità per il terzo settore.