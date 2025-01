Lanazione.it - Lavoro, luci e ombre. Cresce l’occupazione ma mancano candidati

"Gli ultimi mesi del 2024 hanno mostrato segnali positivi pera Pisa e provincia, ma purtroppo resta costante la difficoltà delle aziende a trovare personale qualificato". A dirlo è il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli che commenta così gli ultimi dati suldiffusi da Unioncamere. "Il gap tra domanda e offerta di– spiega -, è ancora estremamente ampio: il 53% delle imprese non riesce a trovare i profili desiderati, e le difficoltà sono attribuibili per la maggior parte alla mancanza di(35%) e alla non rispondente preparazione degli stessi(15%). Un andamento preoccupante che ricalca purtroppo il trend degli ultimi anni che coinvolge principalmente le aziende del commercio, del turismo e dei servizi, che pure si mantengono stabili sulla domanda di".