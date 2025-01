Ilgiorno.it - La “cerniera“ di San Rocco. Una passerella ciclopedonale per scavalcare la ferrovia

Leggi su Ilgiorno.it

Si avvicina l’arrivo della nuovapedonale di via Aquileia, nel quartiere San. Si tratterà di una nuova rampa che eliminerà le attuali scale, per la quale è già stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, e che rientra in un più ampio programma di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’iter per arrivare alla sua realizzazione prosegue spedito dopo l’annuncio di soli due mesi fa, in cui oltre all’intervento su via Aquileia, l’Amministrazione ha dichiarato di mettere mano anche ad ampi tratti di via Buonarroti e di via Romagna, per il rifacimento di buona parte dei marciapiedi. Per la nuova rampa del quartiere Sanla giunta ha approvato un progetto che prevede lo stanziamento di 500mila euro da fondi di bilancio del Comune, per lavori che avranno una durata di circa 5 mesi una volta iniziati.