Scuolalink.it - Iscrizioni Scolastiche 2025/2026: date aggiornate e guida completa alle modalità di accesso

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato il calendario per la presentazione delle domande per lescuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, garantendo più tempo per l’orientamento e una scelta ponderata da parte delle famiglie. Calendario aggiornato per leLeper l’anno scolasticopotranno essere effettuate dal 21 gennaioore 8:00 fino al 10 febbraioore 20:00. Questo aggiornamento sostituisce il periodo precedentemente stabilito dall’8 al 31 gennaio, come indicato nella nota prot. 47577 del 26 novembre 2024. Come presentare la domanda di iscrizione Per le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale, la presentazione delle domande avverrà esclusivamente tramite la piattaforma Unica online.