Ilfattoquotidiano.it - Ilary Blasi: “Il mio fidanzato Bastian l’ho rovinato con tutti i paparazzi dietro! Lui a me ha dato la forza del dialogo e di condividere i momenti insieme”

Dopo il boom di “Unica”, in cuiha raccontato la sua versione sulla separazione dall’ex marito Francesco Totti, la conduttrice torna su Netflix con un nuoco docu-film “” in cui racconta la sua nuova vita. È il racconto dellacircondata dalle amiche, la famiglia, la vita con il nuovoe la voglia di viaggiare per il mondo. Laa FqMagazine ha raccontato alcuni aspetti emersi dalla visione del film.Quali sono le esperienze che prima non hai potuto fare e in questa fase della tua vita invece puoi fare?Sicuramente sono i viaggi perché non avevo tantissimo tempo prima, poi con i bambini piccoli. Quindi in questa mia nuova fase voglio vederei posti che avevo messo sulla mia lista personale.Cosa ti hail tuoe cosa tu haia lui?Sicuramente io hoa lui un casino! (scoppia a ride, ndr) Un macello!con