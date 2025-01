Ilrestodelcarlino.it - Il mercato coperto si prende una pausa. "Ricarichiamo le batterie"

Ildi Campagna Amica Ferrara di via Montebello 43, siuna brevedopo le festività natalizie, che lo hanno visto come meta degli acquisti a km zero per molti cittadini ferraresi. "Ringraziamo i tanti ferraresi e anche qualche turista e visitatore – racconta il responsabile di Campagna Amica Ferrara, Stefano Menegatti – che nel corso del 2024 ci hanno accordato la loro fiducia ed hanno frequentato in gran numero il nostrodi via Montebello facendo acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari della filiera corta agricola portati sui banchi direttamente dagli agricoltori accreditati a Campagna Amica e che hanno partecipato anche alle nostre iniziative di animazione e promozione, rendendo vivo e pulsante il. Ilsarà chiuso per qualche giorno, un po’ diper ricaricare le pile e ripartire con entusiasmo e qualche novità sia di prodotti che di aziende per il 2025".