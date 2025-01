Movieplayer.it - I film al cinema più attesi del 2025: da Superman ad Avatar 3

Un anno spettacolare ci attende in sala: ecco quelli che sono i titoli da non perdere che vedremo sul grande schermo nei prossimi mesi.di James Gunn, Wicked - Parte 2 e il nuovo horror The Monkey, e poi ancora la Marvel con The Fantastic Four: First Steps. Se il 2024, complice lo sciopero di Hollywood, è stato abbastanza parco (nonostante l'exploit dei sequel, da Inside Out 2 a Oceania 2), ilalsi preannuncia denso, trasversale, tanto pop quanto autoriale, senza scordare l'animazione. Insomma, un'offertatografica che punta alla qualità e all'incasso (basti pensare all'ultimo capitolo di Mission: Impossible, o al nuovo titolo legato al franchise di Jurassic World), miscelando generi diversi e nuove inflessioni (e pensiamo a Babygirl con .