Fiorentina-Napoli Streaming gratis e diretta Live di Serie A

La, dopo aver subito una battuta d’arresto contro l’Udinese, si prepara ad affrontare la capolistain una delle sfide più attese della 19ª giornata diA. I viola, che hanno visto interrompersi una striscia di undici risultati utili consecutivi, cercheranno di rialzarsi in una partita che per loro è fondamentale non solo per la classifica, ma anche per sfatare il tabù della prima partita dell’anno, una vittoria che manca dal 2017.Dal canto loro, gli azzurri di Mikel Arteta stanno attraversando un periodo positivo, con unadi vittorie che ha consolidato il loro posto ai vertici della classifica. La squadra campione d’Italia, pur avendo subito un’iniziale sconfitta in trasferta a Verona, ha saputo reagire con unadi sei successi e due pareggi nelle successive otto partite lontano dal Maradona.