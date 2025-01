Pronosticipremium.com - Fiorentina-Napoli, il Pronostico: il GOL che divide la posta

Questa sera, alle ore 18:00, laospiterà ilin una sfida cruciale per entrambe le squadre, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Il match si preannuncia particolarmente interessante, con lache arriva da un buon pareggio esterno contro la Juventus (2-2), mentre ilha conquistato i tre punti con un sofferto 1-0 contro il Venezia, rimanendo saldamente nelle prime posizioni della classifica.IlIlparte come favorito secondo i bookmakers, ma non bisogna sottovalutare la solidità della, che ha dimostrato di sapersi esprimere al meglio tra le mura amiche. I viola sono stati sconfitti solo una volta in casa, segno che, quando in giornata, possono essere una squadra difficile da battere per qualsiasi avversario.Questa partita si prospetta molto equilibrata, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere la vittoria per ragioni diverse: lavuole riscattarsi dopo 3 giornate senza vittorie, mentre ilcerca di proseguire la sua striscia positiva.