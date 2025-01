Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Conceicao e Reijnders parleranno in conferenza stampa

Leggi su Pianetamilan.it

Domani mattina, si terrà ladell'allenatore delSergioed il centrocampista Tijjani. I rossoneri, in questi giorni, sono a Riyadh, in Arabia Saudita, per disputare la Supercoppa Italiana. Lunedì sera, alle 20:00 ora italiana, la squadra diaffronterà l'di Simone Inzaghi in finale. Ladi, che da poco è diventato allenatore delsostituendo l'esonerato nonché connazionale Paulo Fonseca, e, si terrà alle 10:30 ora italiana. I dueper 30 minuti presso la saladell'Al-Awwal Park Stadium, che ospita le partite casalinghe dell'Al-Nassr, il cui allenatore è l'ex tecnico rossonero Stefano Pioli. Giocatori importanti come Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte, Sadio Mané e Marcelo Brozovic vestono la maglia dell'Al-Alami (club globale).