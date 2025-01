Sport.quotidiano.net - Campionato Fisi a Bolzano. Quanti premi agli Sci Club

Sulle nevi di Val Sarentino, in provincia di, si sono disputate nelle scorse settimane le gare delnazionale- Comitato Appennino Emiliano per la categoria Children: due giganti a una sola manche. Diversi gli atleti modenesi che si sono messi in luce fra gli Under 14 e 16 in rappresentanza degli Scidella nostra provincia (in foto iati): Sestola, Cimone Ski team, Fanano e la neonata CimonExperience. In gara 1, nella categoria ragazzi Under 14, il primo posto è stato conquistato da Alberto Turchi, SciFanano 2001, terzo posto per Pietro Venturelli, SciSestola, mentre quarto e quinto sono giunti rispettivamente Leonardo Mari, Cimone Ski, e Lorenzo Seghi, SciSestola. Fra le Under 14 femminile vittoria per Greta Boselli, SciSestola, che ha preceduto l’atleta del Cimone Ski Emma Antoni, seconda, e Bianca Panzica, portacolori dello SciSestola giunta quarta.