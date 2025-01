Golssip.it - Belen Rodriguez, il padre dimesso dall’ospedale: “Sono rimasta in apnea, oggi respiro”

può tirare un grande sospiro di sollievo: ilGustavo, ricoverato per le ustioni riportate in un incendio in un capannone, è stato finalmentedall'ospedale. La showgirl argentina ha voluto dedicare un post molto affettuoso su Instagram: "So quello che mi hai sussurrato all'orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito.inpiù forte ancora sempre insieme a te. Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papa".