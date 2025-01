Donnapop.it - Alba Parietti sommersa di insulti squallidi e insinuazioni sulla sua salute: lei risponde furiosa

, la celebre conduttrice e showgirl, è stata vittima di un grave incidente sulle piste da sci di Courmayeur, che ha destato grande preoccupazione tra i suoi fan e non solo. Nonostante la solidarietà ricevuta da molti, la 63enne ha dovuto fare i conti con una pioggia diche hanno ferito la sua dignità.In un periodo che avrebbe dovuto essere di riposo e riflessione,si è ritrovata a doverre con fermezza a chi ha scelto di giudicarla in modo crudele, mettendo in discussione non solo la suama anche la sua integrità. La conduttrice ha reagito con tutta la sua grinta, pronta a difendersi da chi ha cercato di gettarle fango.e il terribile incidenteneve: cosa è successo e l’appello socialIl 30 dicembre scorso,è stata coinvolta in un brutto incidente sulle piste da sci di Courmayeur, dove, dopo uno scontro con due ragazzini che non hanno prestato soccorso, ha riportato una microfrattura al piatto tibiale.