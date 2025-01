.com - Zirkzee, Juve dopo flirt con Milan? Il precedente Tevez, il ruolo di Kia Joorabchian

Leggi su .com

(Adnkronos) – Due film diversi, con trame simili, un attore in comune e una conclusione forse identica.aver sfiorato ilin estate, Joshuaè finito nel mirino della, che studia il colpo in attacco in vista delle prossime sessioni di mercato. La sua storia ricorda da vicino quella di Carlos, finito ai bianconeri oltre un decennio fail mancato passaggio in rossonero. Il filo che lega i due affari? Kia. L’agente dell’olandese, lo stesso dell’Apache. Il contesto è noto in casa: il club cerca un attaccante in grado di dare il cambio a Vlahovic, per dividere il peso di un reparto che vede in Milik l’unica alternativa.è un giocatore che piace per caratteristiche da regista d’attacco, da “nove e mezzo” bravo a esaltare le doti di compagni di squadra come Yildiz, Gonzalez e Conceicao, frecce di fascia abili negli inserimenti.