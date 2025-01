Oasport.it - Volley, Civitanova e Verona si giocano il quarto posto nella 15ma di Superlega! Festival gialloblù fra Modena e Trento

Il 2024 delmaschile si apre con una super giornata: tre sfide con sei delle prime otto squadre della classifica in campo, il derby di Milano, Piacenza che va a far visita a Taranto: meglio di così non si poteva chiedere per il primo turno dell’anno, quarta giornata del girone di ritorno,giornata della. Quattro le sfide in programma domenica, due lunedì, giorno dell’Epifania.La giornata si apre domenica alle 15.20 con una sfida molto interessante fra due delle quattro squadre che hanno centrato l’accesso alla final four di Coppa Italia. In palio c’è ilin classifica tra Lubee Rana, appaiate in classifica a quota 27 punti ma con i marchigiani che devono recuperare la prima di ritorno per la concomitanza con il Mondiale per Club. Entrambe le squadre arrivano da vittorie rocambolesche nei quarti di Coppa Italia:contro Piacenza econtro Milano, a invertire una tendenza che aveva visto in dicembre i marchigiani perdere qualche colpo dopo una prima parte di stagione al di sopra di ogni aspettativa.