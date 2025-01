Ilfattoquotidiano.it - Una maratona al giorno per tutto il 2024: l’incredibile impresa di Hilde Dosogne, la Forrest Gump belga

era riuscito a correre in giro per l’America in un “tour” che durò oltre tre anni. Lanon ci è riuscita, ma la suaresta comunque titanica, degna di entrare nel guinness dei primati. La donna ha corso unadi 42 km ogniper tutti i giorni del. Nel complesso, ha percorso 15.444 chilometri. E proprio comefu d’ispirazione a per molti, ancheè stata seguita da numerosi appassionati e ha devoluto il ricavato della sua iniziativa alla ricerca contro il cancro.ha terminato la sua corsa lo scorso 31 dicembre: “Sono felice che sia finita” ha affermato una volta tagliato il tanto atteso traguardo. La 55enne ha raccolto durante il suo percorso circa 60mila euro che ha voluto donare alla ricerca sul cancro al seno.